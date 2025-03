EUA sanciona agentes iranianos envolvidos no sequestro de ex-agente do FBI

Os Estados Unidos sancionaram nesta terça-feira, 25, três funcionários do Ministério da Inteligência e Segurança do Irã envolvidos no sequestro, detenção e provável morte do ex-agente especial do FBI Robert Levinson. Os indivíduos Reza Amiri Moghadam, Gholamhossein Mohammadnia e Taqi Daneshvar desempenharam um papel no sequestro e provável morte de Levinson e nos esforços do Irã para encobrir ou ofuscar sua responsabilidade, afirmou o Departamento do Tesouro dos EUA.