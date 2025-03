Dado Dolabella reflete sobre uso de drogas e revela que não se arrepende de relacionamento com Luana Piovani: Me fez evoluir

Após quase 20 anos, Dado Dolabella falou sobre o seu antigo relacionamento com Luana Piovani. Durante uma entrevista à coluna Gente, da Veja, o cantor confessou que não se arrepende da relação e que evoluiu muito ao lado da atriz.

Não me arrependo de ter me relacionado com a Luana. Foi uma experiência que a gente precisava viver e que pelo menos, posso falar por mim, me fez evoluir, me fez crescer naquele momento. Tenho muita gratidão por tudo que vivemos, disse.

Durante a entrevista, o cantor ainda falou das acusações de agressões pós término. Segundo ele, como Piovani não conseguiu nada na Justiça, ela quer uma condenação social:

Tudo o que ela fala publicamente não conseguiu provar nada na Justiça. Não conseguiu ganhar uma instância, não conseguiu comprovar nada do que ela diz. Como ela não conseguiu o que ela queria, a condenação judicial, acho que ela tenta até hoje uma condenação social. Já tem 20 anos, até hoje ela fala disso, lembrando e remoendo. Eu quero viver! Tenho uma família, tenho três filhos. Não posso viver por causa de um problema pro resto da vida como um criminoso se nem a Justiça me condenou.

Aos 44 anos de idade, Dado também relembrou da luta contra as drogas. O artista usou cocaína e drogas sintéticas:

Na minha adolescência, juventude, até os vinte e poucos anos, a fase de descobertas para a vida, acabei caindo em festas da high society, onde tem tudo regado. Foi difícil sair, foram dois anos de redemoinho. Mas graças a Deus, tive um momento em que despertei, um clique, e falei: Nunca mais. Foi quando eu senti que estava perdendo minha personalidade, quem eu era. A droga já estava fazendo com que eu fizesse coisas que eu não faria. Tirei totalmente da minha vida, mais de quinze anos limpo, quase vinte anos? Usei cocaína e outras drogas sintéticas.

E encerrou:

A gente erra pra caramba aos 20 anos, e passa a vida inteira tentando acertar as besteiras daquela fase. Não é um privilégio meu, é da sociedade, que coloca as pessoas em uma grande arena.