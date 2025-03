Defesa de Bolsonaro contesta relação do ex-presidente com o 8 de Janeiro

Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, contestou nesta terça-feira, 25, a relação do ex-presidente com atos de vandalismo no 8 de Janeiro com base na delação do tenente-coronel Mauro Cid. "Nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de Janeiro", disse o advogado do ex-presidente, ao fazer a sustentação de defesa no julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O advogado contestou também as diferentes frentes de investigação abertas contra o ex-presidente. Segundo ele, a Polícia Federal (PF) apura desde a suposta falsificação do cartão de vacinação até temas ligados à tentativa de golpe de Estado. Vilardi afirmou ainda que essa última acusação se trata de um "crime impossível", pois, segundo ele, não houve início de execução.