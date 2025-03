Produção industrial cai pelo 4º mês consecutivo, mas alta do emprego surpreende, diz CNI

O indicador que mede a produção industrial caiu pelo quarto mês consecutivo, de 48,9 pontos em janeiro para 48,0 pontos em fevereiro, aponta a Sondagem Industrial divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira, 25. Apesar desta redução, o número de empregados na indústria cresceu na mesma comparação, saltando de 49,6 pontos para 50,3 pontos. Apesar dos sinais de desaquecimento, ainda há expectativas positivas para 2025, demonstradas pela contratação de novos trabalhadores.

No caso da produção industrial, o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explicou que o recuo no indicador é normal entre janeiro e fevereiro. Em 2025, ele foi mais acentuado, o que acendeu um alerta para o desempenho do setor. "Os empresários estão preocupados com a evolução da taxa de juros, por exemplo. Segundo eles, isso vem segurando a demanda e, consequentemente, a produção", avalia.

A Utilização de Capacidade Instalada (UCI) se manteve em 69% em fevereiro ante janeiro. O resultado é um ponto porcentual acima do patamar registrado no mesmo mês do ano passado e indica que a indústria carrega, no início do ano, o bom nível de atividade que foi registrado durante a maior parte do ano passado.

Ainda de acordo com a sondagem, o índice de evolução do nível de estoques está em 49,4 pontos em fevereiro. O indicador está acima do patamar de janeiro, mas ainda abaixo da linha divisória de 50 pontos, que aponta que houve queda dos estoques em relação ao mês anterior. Já o índice de estoque efetivo em relação ao planejado pelas empresas se comportou de forma semelhante, e fechou fevereiro em 49,6 pontos, ainda abaixo no nível planejado. A pesquisa destaca que o estoque de produtos acabados das indústrias ficou abaixo do planejado em 10 dos últimos 12 meses.

A Sondagem Industrial ainda aponta que as expectativas da indústria para o ano seguem positivas. Na passagem de fevereiro para março, o índice de expectativa de demanda registrou avanço de 0,5 ponto, enquanto o índice de expectativa de exportação registrou queda de 0,8 ponto. Já os índices tanto de expectativa de compras de matérias-primas quanto de número de empregados mantiveram-se estáveis

"Destaca-se que, apesar dos comportamentos distintos dos índices em março, as expectativas da indústria seguem todas positivas: os empresários esperam crescimento da compra de matérias-primas, do número de empregados, da demanda e da exportação nos próximos seis meses", diz a nota.

Já o índice de intenção de investimento registrou recuo de 0,5 ponto, para 57,5 pontos em março. No primeiro trimestre de 2025, a intenção de investimento se mantém um pouco menor que a registrada em dezembro de 2024, quando se situava em 58,8 pontos.

A sondagem foi realizada no período de 6 a 17 de março e foram ouvidas 1.474 empresas, sendo 591 pequenas, 530 médias e 353 grandes.