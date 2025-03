Diretora diz considerar política atual do Fed restritiva e bem posicionada

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Adriana Kugler, disse nesta terça-feira, 25, que considera a política atual do BC dos Estados Unidos restritiva e a julga bem posicionada, com alguns sinais de dados econômicos mostrando suavidade.

Em discurso na Cúpula Legislativa da Câmara de Comércio Hispânica dos EUA, a diretora do Fed alertou que o progresso para trazer inflação à meta diminuiu desde a metade do ano passado e pesquisas revelam que consumidores esperam novos aumentos de preços, com a incerteza política. "Estamos atentos à aceleração do aumento de preços e expectativas de inflação mais alta", afirmou ela.

Sobre o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA, que é a medida de inflação preferida do Fed, Kugler declarou que estima que a variação de 12 meses foi de 2,5% no mês passado.

Para ela, o mercado de trabalho parecia estar estável até fevereiro, reiterando que o Fed pode reagir a novos acontecimentos mantendo a taxa atual por algum tempo, enquanto monitora de perto os dados que chegam e os efeitos cumulativos das novas políticas. "Continuo empenhado em trazer a inflação de volta à nossa meta de 2% e, ao mesmo tempo, manter um mercado de trabalho sólido. Como sempre, avaliarei cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos ao considerar a taxa de política monetária apropriada."