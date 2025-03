Netflix revela imagens do teste de Owen Cooper para o papel de Jamie na série 'Adolescência'

A Netflix revelou imagens do teste que Owen Cooper realizou para o papel de Jamie, protagonista da série Adolescência. É o primeiro trabalho do ator britânico de 15 anos.

No vídeo (em inglês), o ator interpreta algumas das falas do personagem. A postagem, feita nessa segunda, 24, também conta com as respectivas cenas na série de quatro episódios.

Um dos pontos de destaque da produção da Netflix foi a gravação em plano sequência, quando não há cortes entre as cenas. De maneira técnica, esse estilo de filmagem exige um maior treinamento por parte dos atores, já que todo o episódio precisa ser regravado quando erros acontecem.

Adolescência estreou no dia 13 de março e narra a investigação por trás do assassinato de Katie, colega de classe de Jamie, principal suspeito do caso.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.