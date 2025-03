Ponte Preta contrata Ricardo Oliveira, xará de ex-atacante do Santos, para a Série C

Formando o elenco para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta acertou a contratação do centroavante Ricardo Oliveira. Apesar de ter o mesmo nome do ex-atacante de Santos e seleção brasileira, Ricardo Oliveira tem 22 anos e estava no Carajás-PA, onde anotou dois gols.

Vindo com baixo custo salarial, o jovem chega com perfil de aposta e está sendo observado pela comissão técnica de Alberto Valentim. Na sua posição ele tem a concorrência de Danrlei, Renato, Jeh e Gustavo Vintecinco.

Ricardo Oliveira foi revelado pelo Athletico Paranaense e soma passagens por Parauapebas-PA, Pedreira-PA, Grêmio Anápolis-GO e Juventus Jaraguá-SC. Ele também tem uma passagem pelo futebol paulista, onde atuou pela Portuguesa, em 2023.

Apesar da grande campanha no Paulista, o homem de referência foi um dos pontos baixos da equipe. Dos 12 gols marcados, nenhum foi assinalado por um centroavante de ofício. Jean Dias, Everton Brito e Bruno Lopes, todos atacantes, não têm essa característica de atuar fixo na área.

Foi a quinta contratação da Ponte Preta para a disputa da Série C. O time de Campinas já acertou com o goleiro Matheus Kayser (ex-Brasiliense), o zagueiro Danrlei Santos (ex-CRAC), o meia Diego Tavares (ex-Paraná) e o atacante Gustavo Vintecinco (ex-Goiânia).

Em contrapartida, o goleiro William, o zagueiro Nilson Jr e o meia Pedro Vilhena deixaram o Moisés Lucarelli. A Ponte estreia na terceira divisão em abril, diante do Figueirense, fora de casa.