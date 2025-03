Preta Gil curte companhia de Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme e mais amigos

Nada como a companhia de pessoas queridas para alegrar a noite, não é mesmo? Na última segunda-feira, dia 24, Preta Gil curtiu um reencontro com grandes amigos e compartilhou um registro do momento nas redes sociais.

Na foto publicada nos Stories do Instagram, a cantora surgiu ao lado de Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme, Léo Fuchs, o influenciador Dudu Barros e a influenciadora e DJ Jude Paula. Todos aparecem sorridentes sentados em uma mesa enquanto comiam.

Léo se derreteu pelas boas companhias e escreveu na legenda:

A foto não está incrível, mas nossa noite foi muito especial.

Ivete Sangalo ainda compartilhou um vídeo descontraído do encontro, no qual mostrava todo mundo e brincava:

- Estamos aqui no podcast Quem Pode, Pod, Quem Não Pod Se Sacast. [...] Vocês querem saber do que a gente está tratando? Da sua vida [diz rindo enquanto fala com a câmera]. Estamos tratando de assuntos muito sérios e tema ver com você. Saiba que se você ainda não sentiu sua orelha coçando...