BB Seguridade afirma não ter sido notificada por MPT sobre denúncias de assédio

A BB Seguridade informou nesta segunda-feira, 24, que não foi formalmente notificada pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal (MPT-DF) sobre qualquer investigação relacionada à denúncia de episódios de assédio na Superintendência de Controles Internos e Integridade (SCI).

Em comunicado ao mercado, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), diante de pedido de esclarecimento relacionado a notícias veiculadas hoje na imprensa, a empresa ressalta que não comenta "rumores", e que a área segue "em pleno funcionamento, assegurando a operação legal, ética e eficiente da companhia".

A companhia destacou ainda que todas as denúncias formalizadas por meio de seus canais, disponíveis a funcionários, terceirizados e profissionais parceiros, possuem "caráter confidencial e são apuradas com rigor, investigadas e tratadas de forma tempestiva pelos órgãos internos competentes, sendo adotadas as medidas cabíveis sempre que houver comprovação dos fatos".

Por fim, a BB Seguridade reafirmou no comunicado seu "compromisso inegociável" com as melhores práticas de governança corporativa sustentadas por seu Código de Conduta e Ética e Programa de Compliance e Integridade, "que asseguram o cumprimento das leis, regulamentos, normas e diretrizes aplicáveis aos seus negócios".