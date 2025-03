Plano da Hyundai nos EUA inclui investimento de US$ 6 bilhões em robótica, IA e táxis autônomos

A Hyundai confirmou um plano de investimento de US$ 21 bilhões nos Estados Unidos entre 2025 e 2028, reforçando sua estratégia de expansão na produção de veículos, fortalecimento da cadeia de suprimentos e desenvolvimento de tecnologias futuras, como mobilidade elétrica e inteligência artificial. O plano já havia sido anunciado nesta tarde em coletiva de imprensa do presidente dos EUA, Donald Trump, e do CEO da montadora, Euisun Chung.

Em comunicado, o grupo destacou que o aporte deve gerar mais de 100 mil empregos diretos e indiretos até 2028, incluindo 14 mil vagas formais. A iniciativa amplia os US$ 20,5 bilhões já investidos no país desde 1986. "O investimento e os esforços da Hyundai expandirão nossas operações nos EUA e aumentarão nossa força de trabalho americana."

Do total, US$ 9 bilhões serão destinados à ampliação da capacidade produtiva, elevando a fabricação anual para 1,2 milhão de veículos das marcas Hyundai, Kia e Genesis. As unidades no Alabama e na Geórgia receberão melhorias.

Outros US$ 6 bilhões irão para a localização de peças, logística e produção de aço, incluindo uma nova usina da Hyundai Steel na Louisiana, com capacidade para 2,7 milhões de toneladas/ano de aço de baixo carbono. O projeto, anunciado hoje, deve criar 1,4 mil empregos diretos.

Os US$ 6 bilhões restantes serão aplicados em parcerias estratégicas com empresas como Boston Dynamics (robótica), Nvidia (IA) e Waymo (táxis autônomos), além de investimentos em infraestrutura de energia renovável e estações de recarga de veículos elétricos (IONNA), afirmou a empresa.

O anúncio ocorre em meio a discussões sobre tarifas nos EUA. Trump afirmou que "as tarifas funcionam" e celebrou a decisão da Hyundai de produzir localmente. O CEO, Euisun Chung, reforçou o compromisso com a cadeia de suprimentos americana, incluindo compras de US$ 3 bilhões em GNL.