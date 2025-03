Nicolas Prattes abre álbum de fotos de segunda lua de mel com Sabrina Sato

Recém casados, Nicolas Prattes e Sabrina Sato estão curtindo uma bela aventura como parte de sua segunda lua de mel, fazendo safáris na África do Sul. Nesta segunda-feira, dia 24, o ator usou as redes sociais para compartilhar os registros desse momento especial ao lado da amada.

Ao abrir o álbum de fotos, recheada de cliques românticos durante um passeio em meio aos animais, Nicolas escreveu na legenda:

Nossa viagem dos sonhos acontecendo.

O casal está hospedado no hotel Cheetah Plains Private Game Reserve, onde as diárias chegam até 150 mil reais. O local é conhecido por ser um safári sustentável que conta com três vilas privativas de 640 metros quadrados. Além disso, cada vila tem sua própria sala de estar, de jantar e de entretenimento, suítes individuais, área externa com lareira e até piscina aquecida.

O hotel também oferece uma experiência all-inclusive, que conta com safári fotográfico, degustação de bebidas, academia, jantar a céu aberto, adegas e uma equipe particular, contando um chef de cozinha, mordomo, anfitrião, massoterapeuta, guia e um tracker especialista em safári. Valer lembrar que Nicolas e Sabrina curtiram Porto Seguro, na Bahia, em janeiro, logo após se casarem. O casal, ainda, levou Zoe para aproveitar a praia.