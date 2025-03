SAP da Alemanha supera Novo Nordisk e se torna a empresa mais valiosa da Europa

A alemã SAP, grupo de software empresarial, tornou-se a empresa mais valiosa da Europa, ultrapassando a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk. As ações da SAP subiram 1,35% em Frankfurt nesta segunda-feira, 24, elevando seu valor de mercado para US$ 339,47 bilhões. Já os papéis da Novo Nordisk recuaram 1,34% em Copenhague, reduzindo sua capitalização para cerca de US$ 337,79 bilhões.

A valorização da SAP reflete a estratégia do CEO, Christian Klein, de migrar das vendas tradicionais de software para serviços em nuvem por assinatura, apostando em um modelo mais previsível e rentável. Em janeiro, a empresa, dona da plataforma Concur, elevou suas projeções de lucro e receita para 2025, impulsionada pelo crescimento da nuvem e o apelo da inteligência artificial (IA).

Um porta-voz da SAP afirmou que a conquista do topo reforça "o papel fundamental da tecnologia na competitividade do continente no cenário global".

A Novo Nordisk, por sua vez, vem enfrentando reveses. Em março, resultados decepcionantes de testes do CagriSema derrubaram suas ações em mais de 8%, repetindo o impacto de dezembro, quando dados sobre perda de peso de um medicamento apagaram quase US$ 100 bilhões de seu valor de mercado.

Nesta segunda, a farmacêutica anunciou um acordo de até US$ 2 bilhões para adquirir os direitos de um novo tratamento contra obesidade da chinesa United Bio-Technology (Hengqin) Co., reforçando seu portfólio.

A empresa não comentou sobre a perda da liderança para a SAP.

A ascensão da SAP ocorre em um momento de queda para outras gigantes europeias. A ASML, afetada pela desaceleração da demanda por semicondutores, viu suas ações caírem quase 26% nos últimos 12 meses, reduzindo seu valor de mercado para 265,68 bilhões de euros. A LVMH, pressionada pela demanda fraca no setor de luxo, perdeu 28% no mesmo período, caindo para 298,23 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.