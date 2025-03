Juíza dos EUA impede Doge de acessar informações confidenciais em agências do país

A juíza federal dos Estados Unidos, Deborah Boardman, bloqueou, nesta segunda-feira, 24, o Departamento de Eficiência Governamental americano (Doge, na sigla em inglês), chefiado por Elon Musk, de acessar dados privados de pessoas no Departamento de Educação, no Departamento do Tesouro e no Escritório de Gestão de Pessoal.

"Eles confiaram no governo federal para proteger suas informações. Essa confiança pública provavelmente foi violada", escreveu Boardman.

Liderados pela Federação Americana de Professores, os demandantes alegavam que o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, violou as leis federais de privacidade quando deu ao Doge acesso a sistemas com informações pessoais de dezenas de milhões de americanos sem seu consentimento. Fonte: Associated Press.