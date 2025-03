José de Abreu revela doença durante reta final de 'Volta por Cima': 'Daremos conta do recado'

José de Abreu, de 78 anos, revelou nesta segunda-feira, 24, que está enfrentando um quadro de sinusite recorrente, que evoluiu para uma leve pneumonia. O ator, que interpreta Rodolfo na novela Volta por Cima, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e garantir que seguirá com os trabalhos na reta final da trama da TV Globo.

"As três últimas semanas de gravação de Volta por Cima serão na recuperação de uma sinusite recorrente que complicou e levou a uma leve pneumonia. Bem cuidadas, daremos conta do recado", escreveu o artista em publicação no Instagram. Ele também agradeceu o apoio da equipe da novela, incluindo o diretor André Câmara e a produtora Andrea Kelly.

Nas redes sociais, os fãs enviaram mensagens de apoio ao ator veterano, desejando-lhe uma rápida recuperação.

Após Volta por Cima, José de Abreu poderá ser visto novamente em Guerreiros do Sol, nova produção do Globoplay assinada por George Moura e Sergio Goldenberg. Na trama, ele interpretará um dos antagonistas, o temido coronel Elói, casado com Rosa, personagem de Isadora Cruz. A novela tem previsão de estreia para logo após o fim do Big Brother Brasil 25.