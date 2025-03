Cadela 'rouba' o brinco de Tati Machado no 'Mais Você'; assista ao momento

A cadela Pitaya, pet de Ana Maria Braga, foi a grande protagonista do Mais Você desta segunda-feira, 24. Durante o programa, a mascote demonstrou toda a sua agitação e acabou "roubando" o brinco de Tati Machado, setorista de famosos e entretenimento.

O episódio começou quando Ana Maria convidou Tati para se sentar à mesa com ela e Alessandro Jodar. No entanto, antes de assumir seu lugar, a jornalista precisou correr atrás de Pitaya, que havia pegado algo que não deveria. "Ela está comendo seu ponto eletrônico!", brincou Louro Mané, arrancando risadas no estúdio.

A cena divertida continuou após o intervalo comercial, quando Tati Machado caiu na risada. Curiosa com a reação da repórter, Ana Maria questionou o motivo da crise de riso. Foi então que Tati revelou que seu brinco havia caído no chão e, antes que pudesse pegá-lo, Pitaya se adiantou e levou o acessório. "Eu deixei cair meu brinco, e a Pitaya levou!", contou, ainda rindo da situação.

As câmeras logo captaram a mascote roendo o brinco tranquilamente. Sem entender, Ana Maria questionou: "Mas por que foi tirar o brinco?". A jornalista esclareceu que não retirou o acessório de propósito, mas que ele simplesmente caiu, e Pitaya foi mais rápida. "Eu amo TV ao vivo!", comentou Louro Mané, diante do momento inusitado. A cena espontânea rendeu boas risadas entre os convidados e viralizou nas redes sociais.