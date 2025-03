Cielo terá 3 mil maquininhas 'inteligentes' no festival Lollapalooza Brasil

A Cielo, credenciadora que pertence ao Bradesco e ao Banco do Brasil, terá 3 mil maquininhas inteligentes no festival Lollapalooza Brasil, que acontece em São Paulo a partir da sexta-feira, 28. No ano passado, foram mais de 170 mil transações no evento, com volume financeiro não informado pela companhia.

As maquininhas serão do tipo Lio On e processarão todas as transações de consumo realizadas no evento.

Os clientes poderão pagar com cartões de crédito e débito, e nos casos em que o pagamento for em dinheiro vivo, o cliente terá de carregar os créditos em um cartão recarregável, que também será "aceito" pelos terminais da Cielo.

As maquininhas estarão nos pontos de venda fixos e com os vendedores ambulantes. Neste ano, o Lollapalooza não terá as pulseiras "cashless", que em anos anteriores eram utilizadas para comprar créditos e pagar pelos produtos.

"Em 2024, foram realizadas mais de 170 mil transações nas maquininhas smart, com a mesma robustez tecnológica que nos permite processar até 13 mil transações por segundo, garantindo alta disponibilidade e total segurança para nossos clientes e parceiros em todas as ocasiões", diz em nota a diretora de Marketing da Cielo, Thalita Martorelli.

A empresa terá um espaço no festival, que acontece no Autódromo de Interlagos, em parceria com o Bradesco.

De acordo com a diretora, a presença da Cielo em festivais e eventos regionais é uma estratégia da companhia para se aproximar de jovens empreendedores e estar próxima do varejo, segmento que é cliente dos produtos e sistemas da credenciadora.