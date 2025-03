PMI composto dos EUA sobe a 53,5 em março, com alta inesperada de serviços

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos Estados Unidos subiu de 51,6 em fevereiro a 53,5 em março, maior nível do indicador em três meses, segundo pesquisa preliminar da S&P Global, divulgada nesta segunda-feira, 24.

O resultado reflete o avanço inesperado do setor de serviços, de 51 em fevereiro para 54,3 em março, também no maior nível em três meses. Analistas consultados pela FactSet esperavam queda a 50,1 neste mês.

Já o PMI industrial teve recuo de 52,7 para 49,8 no período, menor nível do índice em três meses. Neste caso, a previsão da FactSet era de queda menor, a 52,2.

As leituras acima de 50 nos índices composto e de serviços demonstram expansão da atividade, enquanto o índice industrial aponta contração do setor no período.

Em nota, a S&P Global observa que as expectativas das empresas americanas para o ano caíram ao seu segundo menor nível desde outubro de 2022, refletindo preocupações crescentes sobre o cenário econômico e demanda dos consumidores.