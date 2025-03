Japão: PMI composto (preliminar) cai para 48,5 em março, segundo S&P Global/Jibun Bank

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 52,0 em fevereiro para 48,5 em março, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta segunda-feira (pelo horário local), 24. O indicador voltou ao nível abaixo de 50 pontos, o que indica contração da atividade.

O PMI industrial recuou de 48,4 em fevereiro para 46,5 em março e permaneceu no território contracionista. Já o PMI de serviços recuou de 53,7 em fevereiro para 49,5 no período.

Em nota, a diretora associada de Economia da S&P Global, Annabel Fiddes, destacou que os dados indicam que o setor privado do Japão teve um desempenho "decepcionante" no fim do primeiro trimestre do ano. A contração na atividade coincidiu com a percepção dos empresários de que a pressão inflacionária no país enfraqueceu as vendas no período, segundo a analista.

"A forte inflação, juntamente com preocupações sobre a escassez de mão de obra, uma população envelhecida e a crescente incerteza sobre o ambiente de comércio internacional enfraqueceram o otimismo em relação às perspectivas futuras", disse Fiddes.