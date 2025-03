DJ Buarque está ficando com mãe do filho do Gato Preto, atual de Bia Miranda

De acordo com informações do Portal Leo Dias, DJ Buarque está conhecendo melhor Nicoly Rodrigues. A parte curiosa disso é que a influenciadora é mãe do filho do Gato Preto, atual de Bia Miranda, com quem o produtor musical também tem um filho.

Nicoly publicou vídeos durante a tarde do último sábado, dia 22, dos quais aparecia ao lado de Buarque e causou alvoroço na web com as especulações de ter havido de fato uma troca de casais. Ainda segundo o veículo, a jovem foi procurada para confirmar o envolvimento com o artista, mas negou estarem namorando.

Estamos nos conhecendo, afirmou.

Para quem não sabe, Bia Miranda e Buarque são pais de Kaleb, de nove meses. E a ex-Fazenda, está grávida de Samuel Sant?anna, também conhecido como Gato Preto, que é pai de Rael, de um ano de idade, fruto da relação com Nicoly, que já revelou que até os oito meses de vida do bebê, o cantor não havia registrado a paternidade.