Incêndio em fábrica de amendoim em SP já dura mais de 36 horas

O Corpo de Bombeiros ainda atua na manhã deste domingo, 23, para controlar as chamas em uma fábrica de amendoim de Tupã, no interior de São Paulo. O incêndio, agora em queima lenta, já dura mais de 36 horas. O fogo começou às 22h53 da sexta-feira, 21, segundo a Defesa Civil Estadual.

Até o início da noite de sábado, 22, as chamas haviam consumido uma área de aproximadamente 3 mil m², quatro caminhões da empresa e cerca de 600 toneladas de amendoim. Não há registro de vítimas.

A dificuldade de extinguir completamente o fogo é motivada justamente pelas características do amendoim, que contém óleo. Em entrevista da TV Tem, Aristóteles Mozena dos Santos, subtenente do 10º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Marília, explicou que esse óleo faz com que o uso de água tenha pouco efeito no combate.

A Defesa Civil Municipal atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com o apoio de usinas da região. Uma perícia será realizada posteriormente para apurar as causas do incêndio.