Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli curtem viagem romântica: É tão bom ter um tempo para o casal

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli estão aproveitando um final de semana romântico em Campos do Jordão e compartilhando alguns momentos nas redes sociais,

A apresentadora da Record abriu o álbum de fotos e falou com alegria do momento que está aproveitando ao lado do maridão e pai de sua filha caçula, Manuella.

É tão bom ter um tempo para o casal , poder curtir cada momento , lembrar de como é importante namorar seu marido, ficar sem hora para nada , fazer a nossa caminhada, comer nosso foundue e nos curtir num lugar que amamos e que nos traz tantas lembranças maravilhosas . Te amo meu amor.

Através dos comentários, Tralli se declarou à esposa:

Te amo vidinha! Nosso amor é meu maior patrimônio. Você me traz a paz e a felicidade que eu preciso para viver a vida na sua plenitude. Agradeço a Deus todos os dias pela família que construímos e por você existir. Muito obrigado.