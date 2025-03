Quina 6687 paga neste sábado R$ 9,5 milhões; confira os números

O apostador que tentou a sorte no sorteio deste sábado (22) da Quina pode faturar da loteria um prêmio acumulado que pode chegar a R$ 9,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Quina deste sábado:

10, 11, 39, 41, 50

PRÊMIO ACUMULADO

No sorteio desta sexta-feira nenhum apostador colocou as mãos no prêmio da loteria, que acabou acumulando para hoje.

Sessenta e uma apostas fizeram a quadra e cada uma delas faturou R$ 8.314,80.