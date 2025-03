Chile: BC mantém juros básicos a 5% ao ano, em meio a incerteza sobre perspectiva global

O Banco Central do Chile decidiu nesta sexta-feira, 21, por unanimidade, manter sua taxa básica de juros a 5% ao ano. A decisão, segundo o BC, reflete a incerteza sobre as perspectivas da economia global, que aumentou significativamente desde a reunião anterior, com o crescimento dos riscos geopolíticos e vários anúncios de tarifas pelo governo dos EUA.

"Esses acontecimentos deram lugar a um enfraquecimento global do dólar, o que elevou o preço de algumas commodities", aponta a autoridade monetária. O Chile é o maior produtor mundial de cobre e o segundo maior produtor de lítio.

Embora o desenvolvimento do cenário macroeconômico tenha sido, em linhas gerais, compatível com o que foi previsto pelos dirigentes, as evidências disponíveis apontam para uma perspectiva inflacionária que continua a enfrentar riscos significativos, reafirmando a necessidade de cautela, diz o BC.

"O Conselho avaliará os próximos movimentos à luz da evolução do cenário macroeconômico e suas implicações para a convergência inflacionária. Além disso, reafirma seu compromisso de conduzir a política monetária com flexibilidade, de modo que a inflação projetada fique em 3% no horizonte de dois anos", acrescenta.

A próxima decisão de juros será divulgada em 29 de abril de 2025.