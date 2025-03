Haddad: Debate real no projeto do IR será sobre compensação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 21, que a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil também foi promessa de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e, por isso, será difícil que seu partido vote contra a proposta. Segundo Haddad, o debate em torno do projeto será sobre a forma de compensar a perda de arrecadação com a medida.

"O que a gente combinou que não vai poder é dar o benefício sem compensação. Se não, pode dar inflação, pode dar tudo", disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda. Ele afirmou que se o Congresso apresentar outra alternativa para compensação, a Receita Federal fará as contas para atestar os valores da proposta. Ele reforçou ainda que o governo chamará o Tribunal de Contas da União (TCU) para o debate, assim como foi feito na reforma tributária.

O ministro reiterou compromisso com o ajuste de contas e disse que este é o trabalho que tem sido feito na sua gestão à frente da Fazenda.