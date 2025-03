Roberta Miranda afirma que ela e o pai se apaixonaram pela mesma garota

Roberta Miranda abriu o jogo sobre sua sexualidade, durante entrevista ao canal do jornalista André Piunti. A cantora, que está lançando a biografia Um lugar todinho meu - A história inspiradora de Roberta, fez várias revelações durante o bate-papo.

A artista, de 68 anos de idade, trouxe a tona a informação de que já teve relacionamentos com mulheres, mas que não declarava sua sexualidade por que havia feito uma promessa para a mãe.

- A minha mãe, até o leito [morte] dela, pediu que eu não falasse do meu lado sexual. Você acha que eu não sofri? Que eu não gostaria de mostrar a pessoa que eu amo. Eu já tive grandes problemas com isso: de pessoas me largarem mesmo porque eu não assumia. Era um trato que eu tinha com a minha mãe. Sendo que, mais uma vez, minha analista, sentou comigo e disse: isso já está ultrapassado. Hoje, tiro por mim, a certeza é que eu namoro menino e namorei menina.

Ainda na entrevista, Roberta Miranda conta que na adolescência se apaixonou por uma amiga chamada Vanda.

- Dormíamos, ela virada pra lá, eu virada pra cá, e aquela coisa de adolescente, passando a mão, uma coisa tão inocente. E ali, eu acho que eu me apaixonei por ela, e acho que ela se apaixonou por mim.

O que ela não sabia na época era que seu pai também começou a nutrir sentimentos pela garota.

- O meu pai começou a ficar muito agressivo comigo. Depois, eu vim descobrir que era porque ele se apaixonou pela Vanda. Foi quando eu saí de casa. Um dia, ele me contou a verdade: que foi apaixonado pela Vanda.

Após 25 anos sem contato com a tal amiga, Roberta relata que foi orientada por um analista a procurar pela mulher:

- Fui atrás dela, botei todo mundo para ir atrás dela. E consegui. E eu trago a Vanda. Perguntei se ela teve alguma relação com meu pai. Ela disse: Nunca tive. A minha paixão por você seguiu, ele sabia disso, e a gente nunca teve nada.