Bruno Guimarães lamenta ausência de Neymar na seleção e diz: 'Nosso maior adversário somos nós'

A seleção brasileira entra em campo nesta quinta-feira, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, para enfrentar a Colômbia pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Um dos convocados pelo técnico Dorival Júnior, o meio-campista Bruno Guimarães concedeu entrevista coletiva e falou sobre a ausência de Neymar, cortado por lesão na coxa, e as expectativas para os dois confrontos decisivos que o Brasil terá pela frente.

"Sentimos falta do Neymar, assim como a torcida. Ele é o nosso camisa 10, um jogador fundamental. De dez anos para cá, é o melhor que acompanhamos. Vamos sentir falta. Sofremos uma perda grande", afirmou Bruno, destacando o peso da ausência do principal nome da equipe.

Atualmente na quinta posição das Eliminatórias, com 18 pontos, o Brasil busca uma vitória para se aproximar dos líderes. "São duas partidas cruciais, mas vamos pensar jogo a jogo. O mais importante é diante da Colômbia em termos de tabela. Vamos buscar os três pontos para depois pensar na Argentina. Estamos animados e esperançosos em fazer grandes partidas e encaminhar a classificação", disse o jogador do Newcastle.

A equipe de Dorival Júnior enfrenta um momento de pressão, mas Bruno Guimarães reforçou que os jogadores estão acostumados a lidar com cobranças. "Todo mundo que veste a camisa da seleção está acostumado com a pressão, faz parte do nosso cotidiano. Temos que matar um leão por dia, seja na seleção ou no nosso clube. Vestimos a maior camisa do cenário mundial do futebol. Precisamos fazer um grande jogo dentro de casa para que possamos ganhar um respiro. Vamos jogar um futebol leve e buscar fazer o melhor", ressaltou.

Sobre o confronto com a Colômbia, o meio-campista elogiou a equipe adversária, mas destacou que o Brasil precisa focar em seu próprio desempenho. "Nosso maior adversário é a gente. Temos o melhor elenco, com grandes jogadores em todos os setores. A Colômbia é uma grande equipe, pressiona bastante, mas também está pressionada com os últimos resultados. Não podemos nos afetar", analisou.

O jogador também comentou sobre a preparação para os duelos e o pouco tempo de treinos disponível. "Vamos fazer nosso primeiro treino hoje. Apesar da falta de tempo, podemos jogar melhor. É uma reformulação. Tem muita coisa pela frente, mas precisamos ser protagonistas", declarou.

Em bom momento na carreira, Bruno Guimarães admitiu a pressão que é vestir a camisa da Seleção Brasileira. "Essa camisa é muito pesada e as pessoas não têm paciência. Sentimos a falta de treino. Aqui é uma realidade muito diferente da que temos nos clubes. Vestir a camisa da Seleção é uma pressão por si só. Sabemos que temos que melhorar, mas precisamos retribuir esse carinho dos torcedores."

Por fim, o meio-campista elogiou o trabalho de Dorival Júnior e destacou a evolução da equipe. "Dorival está criando sua espinha dorsal e colocando seu modelo de jogo, mas sabemos que temos muito a melhorar. Estamos trabalhando. Já evoluímos muito. Com mais jogos e boas atuações, vamos ganhando confiança para desempenhar o melhor futebol com a camisa da Seleção."

Depois de enfrentar a Colômbia, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira, às 21h, para o clássico contra a Argentina, no Monumental de Núñez.