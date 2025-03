Economistas dizem ver continuidade de desvalorização lenta do dólar

O economista-chefe e estrategista da AZ Quest, André Muller, e o portfolio manager da Ujay Capital, André Pimentel, fizeram nesta terça-feira, 18, uma avaliação coincidente que aponta para a continuidade do processo de desvalorização lenta do dólar. Os dois participam nesta terça-feira, 18, da live "Perspectivas para o Copom", organizada pela Warren Investimentos, comandada pelo estrategista-chefe da casa Sérgio Goldenstein e pela economista Andréa Angelo.

De acordo com Muller, na medida em que as economias passarem a apresentar melhores perspectivas de retorno, o processo lento de desvalorização do dólar continuará, o que para uma economia como a brasileira "significa menos pressão, uma pressão menor ainda do quadro internacional".

"Acho que o cenário é bem parecido, na situação nos Estados Unidos, você tem emprego, uma economia que está rodando bem, e eu acho que o Fed até olha para essa a situação. Você tem todas essas questões da política tarifária, a política de imigração que pode trazer novas pressões e ninguém sabe medir isso direito, o quanto isso vai ser inflacionário é um negócio muito difícil de você saber", disse Pimentel.

O mesmo, segundo Pimentel, acontece com o Brasil, que tem a economia crescendo muito por conta de todo o incentivo fiscal que foi colocado na economia, complicando muito a dívida, com a tendência de maiores gastos.

"Então é um complicador para a economia brasileira. A gente pode sim se beneficiar desse ambiente global menos turbulento, mas a precisamos fazer alguma coisa. Se pegar a desvalorização do câmbio do ano passado, você não consegue culpar o mundo", disse ele.