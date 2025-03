GDPNow aponta aumento de estimativa para PIB dos EUA no 1º trimestre, diz Fed de Atlanta

O Federal Reserve de Atlanta informou que as estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2025 pelo modelo GDPNow subiram de -2,1% na segunda-feira, 17, para -1,8% nesta terça-feira, 18, na taxa anualizada e ajustada sazonalmente.

O relatório destaca que "o nowcast para o crescimento do investimento privado doméstico real no primeiro trimestre aumentou de 7,2% para 9,1%", após a divulgação de dados recentes.

Esse ajuste sugere uma recuperação parcial em um dos componentes-chave do PIB, embora o cenário geral ainda indique retração.

No entanto, o Fed de Atlanta observou que, devido ao período de silêncio do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), a atualização do modelo que ajusta a previsão do GDPNow para o comércio exterior de ouro não foi considerada na análise de desta terça-feira.

"Essa versão ajustada do modelo será atualizada novamente após nossa primeira atualização programada pós-blackout, em 26 de março", informou o comunicado.