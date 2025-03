Câmara baixa do Parlamento da Alemanha aprova projeto de lei que prevê mais gastos em defesa

A câmara baixa do Parlamento da Alemanha aprovou, há pouco, o projeto de lei que prevê mais gastos com o objetivo de impulsionar as forças armadas e reequipar a economia estagnada do país, eliminando anos de prudência fiscal.

Liderados pelo provável futuro chanceler alemão, Friedrich Merz, a União democrata-cristã (CDU) e o Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) concordaram com a proposta junto com o Partido Verde.

A votação realizada nesta terça-feira abre caminho para a câmara alta, o Bundesrat, aprovar o projeto de lei na sexta-feira, antes que o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, o sancione. Fonte: Dow Jones Newswires.