Após acidente grave, Tiba Camargos volta para casa e mulher desabafa sobre nova rotina

Após mais de um mês internado, o influenciador e missionário católico Tiba Camargos recebeu alta hospitalar na última quarta-feira, 12, e retornou para casa. O acidente ocorreu em 9 de fevereiro, quando ele bateu a cabeça em uma pedra ao pular em um rio para resgatar o filho Matias. Como consequência, perdeu os movimentos dos braços e das pernas.

A volta de Tiba foi registrada por sua mulher, Andréa Camargos, que compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento em que ele deixou o hospital e foi recebido na casa da família, agora adaptada para suas novas necessidades. Emocionada, Déa, como é conhecida, agradeceu às orações e ao apoio recebidos.

Nova rotina e desafios da família

De acordo com Déa, desde a alta de Tiba, a rotina da família tem sido intensa. Em uma publicação no Instagram, ela descreveu o desafio diário de conciliar os cuidados com o marido, o acompanhamento de profissionais para as terapias e a atenção aos filhos. Segundo ela, os primeiros dias em casa têm exigido "paciência e resiliência, além de muita fé".

"Tiba tem alternado momentos de descanso, cansaço, crises de ansiedade, momentos de tranquilidade (as tardes têm sido os momentos mais tranquilos do dia) e muitas terapias", escreveu, pedindo que continuem rezando pela família.

Tiba e Andréa são conhecidos nas redes sociais por sua atuação no movimento pró-vida e pela defesa do homeschooling no Brasil.