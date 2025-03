Homem é agredido e morto por PMs durante abordagem em Barueri

Um homem de 26 anos foi agredido com socos e joelhada e morto com um tiro por dois policiais militares em Barueri, na Grande São Paulo, no último sábado, 15. Vídeos gravados por testemunhas mostram a conduta dos policiais. A dupla foi afastada pela Secretaria da Segurança Pública, que diz investigar o caso.

De acordo com a SSP, a Polícia Militar apura os fatos por meio de Inquérito Policial Militar. "A Polícia Civil também investiga a ocorrência por meio de um inquérito instaurado pela delegacia de Barueri", disse a secretaria. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa.

A abordagem policial aconteceu na Avenida Petrobrás, no Jardim Mutinga, por volta das 17h15. Na versão registrada no boletim de ocorrência, os policiais militares afirmam que o rapaz tentou pegar a arma de um dos PMs.

A Polícia Militar informa que consultou os registros das câmeras nos uniformes dos agentes e, segundo a corporação, as imagens mostrariam que a vítima tentou apanhar a arma do policial. A íntegra da gravação não foi divulgada.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática da PM formada pelos soldados Jonas Taziko Hashimoto, de 33 anos, e Mayck Moreira dos Santos, de 34, fazia patrulhamento de rotina. Ao passar pelo bolsão de veículos na Avenida Petrobrás, eles viram dois homens mexendo em um carro. Ao se aproximarem da dupla, um deles - Lucas Almeida de Lima, de 26 anos - saiu correndo e foi perseguido.

"Durante a abordagem, (...) Lima tentou, sem qualquer motivo, subtrair a arma do soldado Hashimoto, motivo pelo qual veio a ser alvejado", diz o boletim. Lima foi levado para o Pronto-Socorro do Parque Imperial, onde morreu.

Na oitiva dos policiais, segundo o registro da Polícia Civil, consta que um dos dois homens avistados mexendo num carro "empreendeu fuga a pé, pulando um muro, sendo capturado após perseguição". Nessa versão, o suspeito resistiu e "de forma inesperada entrou em luta corporal com os dois PMs, tentando subtrair a arma do declarante, momento em que houve reação e disparo".

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o outro rapaz abordado é Michael Matos de Andrade, de 29 anos. Ele, por sua vez, contou ser dono do veículo e ter pedido ajuda de Lima para consertar o carro, que apresentou problema elétrico. Os policiais chegaram enquanto a dupla tentava realizar o conserto.

O registro da Polícia Civil conclui afirmando que "não restam dúvidas da existência da excludente de ilicitude de legítima defesa, afastando a prática de possível crime por parte dos policiais militares".