Em meio a polêmica de música, Fiuk surpreende ao falar sobre Fábio Jr.: Meu próprio pai me desvalidava

Desabafou! Fiuk decidiu usar suas redes sociais para se pronunciar sobre as acusações de MC Davi. Em um vídeo, o funkeiro falou que o cantor estaria tentando levar todos os créditos pela composição do hit Mão Solteira, que está ocupando o primeiro lugar em um famoso streaming de música.

Após a repercussão do assunto, Fiuk gravou um vídeo em suas redes sociais e desabafou sobre o assunto. Segundo ele, a história está o incomodando:

- Hoje eu vou falar de um assunto sério que era para ser muito legal, mas que vem me incomodando. Então, eu preciso esclarecer algumas coisas também. Eu não posso deixar ninguém colocar palavras na minha boca e nem distorcer os fatos. Vocês estão acompanhando aí, uma música que eu escrevi junto com outros artistas que acabou se tornando a número um no Brasil, número um em Portugal, top 50 das mais tocadas do mundo. E, antes de mais nada, eu sou muito grato por isso. Exatamente, isso tinha que ter o maior motivo de comemoração possível. Mas ao invés disso, estão tentando apagar minha história, tá ligado? Aí eu me pergunto, por que eu incomodo tanto?

Em outro momento, Fiuk revelou que já está acostumado a ter o seu trabalho invalidado, já que isso ocorria em sua casa com o pai, o cantor Fábio Jr.:

- O que tanto irrita essas pessoas? O fato de eu ser playboy, filho de famoso? Qual é o ponto, tá ligado? [...] Dentro e fora de casa, sempre exigindo mais de mim do que as pessoas à minha volta, sempre tentaram me diminuir. Fazia show para 20, 30 mil pessoas, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava. Minha casa fazia eu me sentir um nada. Eu nunca tive alguém para me fortalecer psicologicamente, tá ligado? Então eu me questiono, questiono muito antes de falar qualquer coisa. Não gosto de ser injusto, eu penso e repenso. Foi assim com essa música também.

No final, o cantor confessou que quando chegou no estúdio, a música estava bem no começo, e que ele teria puxado o assunto para falar sobre o hit:

- Estava bem no começo, a música aconteceu com todo mundo junto lá. Inclusive, eu que puxei o assunto, a história, para gente insistir em falar de Mãe Solteira, colocar o nome da música de Mãe Solteira, o refrãozinho ali [...] Mas no fim, família, não importa exatamente a parte que cada um fez. O que importa é que tava todo mundo junto lá. Porque, às vezes, só de uma pessoa estar presente, só de falar uma palavra ou uma ideia, ela acaba mudando a música. Tudo acaba mudando. Então é frustrante ter que vir aqui falar sobre isso.

E encerrou:

- Eu acredito plenamente que a energia de todo mundo que tava ali naquela sala fez parte da composição, independente de quem fez o quê. E era para ser tão da hora, era para ser tão leve, tão legal.