Brics pode redefinir debate internacional sobre uso de dados, diz embaixador

O diretor do Departamento de Política Financeira e Investimentos do Ministério de Relações Exteriores (MRE), embaixador Philip Fox-Drummond Gough, defendeu nesta terça-feira, 18, que o Brics pode ser um ator fundamental na redefinição do debate internacional sobre uso de dados. Ele fez a afirmação durante webinar do Brics, que é sediado no Brasil este ano, sobre economia de dados na comunidade de economia digital. O webinar "Alavancando a Economia de Dados na Comunidade de Economia Digital do Brics" é transmitido ao vivo, em inglês.

Na apresentação, o embaixador salientou que os dados estão no cerne da economia digital. "São os elementos fundamentais sobre os quais a estrutura do mundo digital é baseada. Como tal, também é um componente-chave de qualquer estratégia de desenvolvimento da economia do século XXI", citou, acrescentando que um dos principais desafios ao abordar a governança de dados é o da segurança, bem como a dimensão da proteção de dados pessoais. Para ele, no entanto, o desenvolvimento da governança de dados foi de certa forma negligenciado até recentemente.

Gough ressaltou que a implementação da transformação digital da indústria depende, acima de tudo, das políticas de governança de dados. Ele também lembrou da falta de consenso nacional sobre fluxos de dados transfronteiriços ou regras de concorrência para a economia de plataformas. Com isso, comentou, o mundo tem testemunhado uma proliferação de regulamentações nacionais na área de dados. "Cerca de 2 mil novas regulações de dados foram adotadas em diferentes países. Além disso, 116 acordos de livre comércio contêm compromissos na área de fluxos transfronteiriços de dados", enumerou.

Esse cenário de fragmentação, conforme o diplomata, é um desafio para a integração dos países em desenvolvimento na economia digital global, a ampliação da paisagem de investimento na economia digital, e a inserção de micro, pequenas e médias empresas do sul global nas cadeias de valor globais. "Apesar deste cenário desafiador, acreditamos que há uma oportunidade com os Brics para redefinir o debate internacional", reforçou.