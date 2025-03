Maíra Cardi fala sobre problema de saúde após perder bebê: - Anemia profunda

Na última segunda-feira, dia 17, Maíra Cardi compartilhou no Tiktok um vídeo em que surgia na sala de casa colhendo amostras de sangue para exame e contou que também receberia uma profissional para administrar ferro e vitaminas. A influenciadora contou já não estava bem antes de engravidar e perder o bebê que estava esperando com Tiago Nigro e que agora está com um quadro de anemia profunda.

No vídeo, ela surge sentada enquanto faz o exame e com a filha Sophia, fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar, ao seu lado. Maíra começa contando:

- A gente acabou de chegar da viagem, literalmente, virada. Cansativa essa viagem, né, Sofia? E aí a gente já chega assim, no 360, a gente chega fazendo exame, tomando soro. Quando eu viajei, eu viajei sob efeito de prescrição imediata.

Em seguida, detalha:

- Eu estou meio que com anemia profunda, porque depois que eu perdi o bebê... Eu tive um sangramento e eu já estava ruim. Lembra que antes de engravidar eu já estava ruim? E aí depois eu engravidei, tudo que tinha de bom vai para o bebê, então o que restou de mim foi nada. Daqui a pouco vai chegar a moça do ferro e das vitaminas, dos paranauê, porque ela vai continuar me dando para eu melhorar a saúde. [...] Como eu estava ruim antes de engravidar -- ele disse que eu nem podia engravidar, e aí eu engravidei sem poder, e perdi.

A influenciadora ainda conta que o médico recomentou que ela faça tratamento durante três meses antes de tentar engravidar novamente e cita a possibilidade de fazer fertilização in vitro.

- O médico falou: Vamos fazer o seguinte, você está ruim, com anemia, então a gente vai fazer um tratamento bala durante três meses, de vitamina, bastante coisa para você melhorar. Aí depois desses três meses você faz a FIV, que é aquele método mais seguro de engravidar rápido, por conta da minha idade não é tão fácil engravidar.

A famosa finaliza dizendo:

- Então supostamente é esse o protocolo que a gente deve seguir para daqui a três meses fazer a FIV. Vamos ver o que vai acontecer nesses três meses. Se melhorou, faz, a não ser que deus tenha outros planos.