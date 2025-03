Bolsas da Europa sobem, lideradas por Frankfurt, de olho em votação na Alemanha

Por Sergio Caldas

São Paulo, 18/03/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta terça-feira, lideradas pela de Frankfurt, em meio a expectativas de que o Parlamento da Alemanha comece a votar uma proposta histórica para permitir a ampliação de gastos públicos.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,84%, a 555,57 pontos.

A atenção está voltada para legisladores em Berlim, que devem começar a votar nesta terça-feira um pacote que altera as regras de endividamento da Alemanha de forma a permitir que o novo governo do país amplie gastos com defesa e infraestrutura.

Na semana passada, o provável futuro chanceler alemão, Friedrich Merz, fechou um acordo para garantir a aprovação da proposta. Se receber o aval da câmara baixa do Parlamento, o pacote será submetido à câmara alta na sexta-feira (21).

Investidores também vão acompanhar de perto uma esperada conversa telefônica entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, também hoje, para discutir um possível cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia.

Às 6h56 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt subia 1,28%, a de Londres avançava 0,46% e a de Paris ganhava 0,62%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,91%, 1,10% e 0,55%, respectivamente.

