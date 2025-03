Como fica acesso ao Cristo Redentor após morte de turista e interdição?

O Procon-RJ, órgão estadual de defesa do consumidor do Estado do Rio de Janeiro, interditou na manhã de segunda-feira, 17, o acesso ao monumento do Cristo Redentor (o Trem do Corcovado e o serviço de vans). A medida ocorreu um dia após um turista de 54 anos morrer vítima de enfarte na escadaria do complexo.

Ao final do dia, uma reunião entre autoridades e responsáveis pela atração turística terminou com acordo para que o monumento seja reaberto nesta terça-feira, 18, após uma vistoria pelos bombeiros e a adoção de medidas urgentes. Uma ambulância terá de ficar à disposição dos visitantes durante todo o período de visitação do monumento, por exemplo.

O turista gaúcho Jorge Alex Duarte sofreu o enfarte pouco depois das 7 horas de domingo, 16, na escadaria de acesso ao Cristo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas não conseguiu evitar a morte.

Parentes do turista afirmaram que o posto médico estava fechado na hora do episódio. A empresa responsável pelo serviço de atendimento médico nega - diz que o posto havia acabado de abrir e que o problema é que a vítima sofreu um enfarte fulminante, diante do qual não houve socorro possível.

A área do Cristo Redentor é administrada por quatro instituições ou empresas. O monumento em si e a capela próxima são administradas pela Igreja Católica, por meio do Santuário Cristo Redentor. O Parque Nacional da Tijuca, área de floresta onde está o monumento, é responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal.

O transporte por vans, que partem de três pontos da cidade e levam até o monumento, cabe à concessionária Paineiras-Corcovado. Por fim, o transporte por trem é responsabilidade da concessionária Trem do Corcovado.

O contrato de concessão firmado em 2014 entre o ICMBio e a Trem do Corcovado prevê que a empresa mantenha o posto médico e estipula que ele deve funcionar durante todo o período de visitação ao monumento. Pessoas que acompanhavam a visita ao Cristo do turista que morreu reclamaram da demora no atendimento a ele.

O ICMBio afirmou em nota que vai abrir investigação para apurar o episódio e, se ficar demonstrado descumprimento do contrato, a empresa concessionária será punida. Na nota, o instituto também lamentou a morte do visitante.

O instituto afirmou também ainda não ter sido notificado oficialmente sobre as razões para a interdição do acesso ao monumento e que vai tomar providências assim que houver a notificação.

O Trem do Corcovado afirmou que o posto médico estava funcionando regularmente na hora em que o turista sofreu enfarte e disse que "a equipe do Pronto Socorro local agiu imediatamente, inclusive com uso de desfibrilador, mas, apesar da rapidez da ação, o visitante teve um infarto fulminante, impossibilitando o salvamento, como também constatado pela equipe do Samu".

Ainda segundo a empresa concessionária, "o Pronto Socorro atende a todas as pessoas que visitam o monumento do Cristo Redentor, inclusive os que chegam em vans, ou pela trilha. A unidade conta com os equipamentos necessários aos primeiros socorros e com profissionais treinados, habilitados e certificados a manusear o desfibrilador. Casos mais graves são levados para o Hospital Adventista Silvestre, que fica a quatro minutos do monumento, dentro do próprio Complexo do Corcovado".

A concessionária Paineiras-Corcovado, que administra o serviço de vans, também divulgou nota lamentando a morte do turista e afirmando que "equipes de atendimento prestaram os primeiros socorros e acionaram os serviços de emergência".

O Santuário Cristo Redentor emitiu nota lamentando a morte do turista e denunciando suposta falta de estrutura da área de acesso ao monumento.

Ao fim do dia, uma reunião entre autoridades do governo do Estado e administradores do monumento terminou com a decisão de reabrir o acesso ao Cristo nesta terça-feira. Às 7h vai ocorrer uma vistoria no complexo turístico, com agentes do Corpo de Bombeiros e representantes das empresas e instituições envolvidas na gerência do Cristo. Após a vistoria, o complexo será reaberto.

Ficou acordado que os dois postos de saúde existentes no complexo - um no próprio monumento e outro no Centro de Visitantes das Paineiras, de onde partem vans para o monumento - vão funcionar durante todo o período de visitação.

Uma ambulância vai permanecer estacionada na subida do trem do Corcovado para dar eventual assistência aos visitantes que usem esse meio de transporte. Foi criada ainda uma comissão que vai fiscalizar e adotar melhorias para o acesso ao Cristo.