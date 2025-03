Dudu Scheit passa por cirurgia, mas deve integrar grupo da Ponte Preta na Série C do Brasileiro

O volante Dudu Scheit passou por uma cirurgia no joelho e ficará afastado dos gramados enquanto realiza o processo de recuperação no departamento médico da Ponte Preta. O jogador foi submetido a uma artroscopia para limpeza do menisco e deve iniciar a transição física até o fim de março. Ele tem contrato com o clube até 21 de janeiro de 2026 e será avaliado pelo técnico Alberto Valentim para possível aproveitamento na Série C.

Sem ainda ter atuado pela equipe de Campinas nesta temporada, Dudu retornou ao clube após empréstimo junto ao Operário na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

O volante não foi inscrito pela diretoria no Campeonato Paulista, o que o impede de ser transferido para outro clube na atual janela de exceção do mercado nacional, que se encerra no dia 11 de abril. Com isso, sua permanência para a sequência do ano se torna uma possibilidade concreta.

Dudu fez apenas quatro partidas pela Ponte Preta, todas em 2024. Formado nas categorias de base do Internacional, ele também passou pelo Athletico-PR antes de ganhar maior sequência no Operário na temporada passada. Pela equipe paranaense, disputou 25 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências.

A expectativa é de que o volante possa estar à disposição para o início da Série C, caso sua recuperação ocorra dentro do prazo estimado. A comissão técnica aguarda a evolução do jogador para definir sua participação na competição nacional. A Ponte Preta estreia na Série C contra o Figueirense, no estádio Moisés Lucarelli, em abril.