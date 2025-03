Bia Haddad estreia na 2ª rodada em Miami, mas terá pedreiras como Alexandrova e Gauff na chave

Beatriz Haddad Maia vive um martírio no circuito de tênis, acumulando cinco derrotas seguidas. Confiante em acabar com os resultados negativos no WTA 1000 de Miami, nesta semana, a brasileira viu o sorteio das chaves não ser tão interessante e colocar "pedreiras" no caminho.

A brasileira, 16ª colocada no ranking, vai estrear somente na segunda rodada, diante de uma adversária ainda indefinida, que virá em confronto de duas tenistas que passarão pelo qualificatório. Ocorre que depois disso, terá apenas rivais bem ranqueadas.

A russa Ekaterina Alexandrova, 18ª cabeça de chave e de quem a brasileira perdeu no último encontro, em Berlim, no ano passado, surge como principal oponente já para a terceira fase. No confronto, Bia venceu os dois jogos anteriores e, caso passe, pode ter uma rival forte e inédita nas oitavas: a norte-americana Coco Gauff.

Terceira favorita e jogando em casa, a norte-americana também larga de Bye e tem cruzamentos menos complicados ante de um possível embate com Bia Haddad. Ele estreia contra a vencedora de Petra Kvitova ou Sofia Kenin e teria a instável Maria Sakkari na terceira rodada.

O calvário de Bia Haddad começou após queda na terceira fase do Aberto da Austrália, diante da russa Veronika Kudermetova. Depois, não conseguiu passar da estreia em Doha (perdeu da polonesa Magdalena Frech), em Dubai (superada pela russa Anastasia Potapova), em Mérida (eliminada pela eslovaca Rebecca Sramkova) e em Indian Wells (perdeu da britânica Sonay Kartal).