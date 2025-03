Kate Middleton recebe o carinho dos súditos em evento do Dia de São Patrício

Kate Middleton surgiu belíssima nesta segunda-feira, dia 17, em que é comemorado o Dia de São Patrício, o padroeiro da Irlanda. Em 2024, a Princesa de Gales estava afastada de seus deveres reais para tratar um câncer e não pôde participar das comemorações tradicionais da festa, mas em 2025 voltou com tudo.

Usando um traje totalmente verde, Kate participou do desfile anual da Guarda Irlandesa. Durante o evento, recebeu o carinho de vários súditos, inclusive os mais novinhos, que são os favoritos da princesa.

Ao compartilhar uma série de cliques do momento em suas redes sociais, ela escreveu:

Feliz Dia de São Patrício! É bom estar de volta para juntar-se à Guarda Irlandesa para o desfile anual do Dia de St Patrick aqui no Wellington Barracks. Orgulhoso de ser seu Coronel, e comemorar hoje 125 anos do regimento com você.