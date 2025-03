Luisa Arraes compartilha vídeo de filho de Cássia Eller cantando sucesso da mãe e deixa legenda carinhosa

Clima de romance no ar? Luisa Arraes compartilhou nas redes sociais um filho em que Chico Chico aparece sem camisa tocando violão e deixou uma pequena declaração na legenda. No registro, o filho de Cássia Eller canta a música Vila do Sossego, lançada por Zé Ramalho e que também foi sucesso na voz de sua mãe.

A atriz exibiu o vídeo em seu perfil no Instagram e falou sobre a animação para ver Chico se apresentar na noite desta segunda-feira, dia 17.

Amanhã é meu dia de folga e ainda bem que não é o dele. Vou poder vê-lo tocar.

Vale lembrar que Luisa Arraes se separou em 2024 de Caio Blat após sete anos juntos. Antes da separação, a atriz foi flagrada aos beijos com Chico Chico durante um show. Como ela vivia um casamento aberto, o ex-marido chegou a conceder uma entrevista ao jornal O Globo em que dizia não ter se incomodado:

- Saiu só uma vez [uma foto], é bom. É a luta feminista. Faz parte. Luisa é uma mulher incrível. A gente é super apaixonado. Ela tem a liberdade dela. Acho ótimo, contou Caio.