Gilberto Gil revela medo de esquecer letra de música em sua última turnê

Gilberto Gil falou a respeito de sua despedida dos palcos com a turnê Tempo Rei, que teve início nesta semana, em entrevista ao Fantástico deste domingo, 16. Ele falou sobre temas referentes à carreira, relação com o público e também sobre uma de suas filhas, Preta Gil.

Questionado se ainda tinha algum medo a essa altura da carreira, o cantor respondeu: "Será que eu não vou esquecer a palavra que vem ali, naquela letra daquela música? Será que ele aponta para o lado, o menino que está ali na primeira fila e ela aponta para outro lado, será que vão me olhar ainda com a mesma expectativa de encantamento?".

"A gente canta para que as pessoas ouçam, cantem de volta. É sempre uma via de duas mãos", continuou. Gilberto Gil também foi perguntado se sentia alguma "culpa" por encerrar a carreira nos palcos ainda com tantos fãs querendo vê-lo: "Tem a culpa, mas tem a desculpa. A desculpa é que já estou mais velhinho, mereço um pouco de folga. Me deem um pouquinho de folga! Risos".

O cantor também falou sobre Preta Gil, sua filha que passa por um tratamento contra o câncer e esteve internada em hospitais por diversas vezes recentemente. "Ela tem essa luminosidade, essa solaridade. Ela leva isso, essa luz para a vida. Tem um diálogo permanente que inclui o tempo todo ela mesma e o público. E volta muita energia para ela. É o grande nutriente dela", disse.