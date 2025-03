Tom Cruise e Ana De Armas são vistos juntos novamente e aumentam rumores de romance

Os nomes de Tom Cruise e Ana De Armas voltaram a repercutir entre os internautas após eles serem flagrados juntos novamente em um heliporto em Battersea, em Londres. As informações são do site Daily Mail.

Esta é a segunda vez, em menos de um mês, em que os atores são vistos juntos. Nos cliques compartilhados pelo veículo, o ator de Missão Impossível apareceu super sorridente enquanto caminhava ao lado de Ana.

Vale pontuar que os rumores de relacionamento começaram após o jantar no Dia dos Namorados, mas uma fonte informou à People que na ocasião eles apenas se reuniram com agentes para falar sobre futuras colaborações.

- Pareciam não ter nenhuma conexão romântica, apenas amigos, informou.

O último romance do ator foi com a cantora Victoria Canal. Enquanto Anna foi relacionada com Manuel Anido Cuest no final de 2024.