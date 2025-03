Após cirurgia de emergência, Luciana Gimenez mostra hematoma: - Uma tortura

Luciana Gimenez usou as redes sociais na noite do último domingo, dia 16, para atualizar seu estado de saúde após uma cirurgia de emergência. A apresentadora foi internada na última quarta-feira, dia 12, indicando que o motivo era a maratona incansável do Carnaval.

Nos Stories de seu Instagram, Luciana desabafou com os seguidores sobre a internação.

- Acordei aqui hoje, e a situação está um pouco ruim. Eu não consegui dormir direito, meu pescoço está muito inchado, parece que um trator bateu de frente, iniciou.

- Vou dizer que, para mim, que sou superativa, está sendo uma tortura. Eu não consegui respirar para dormir, minha voz está bem curta, está estranha. Mas é o primeiro dia, não tem nem 24 horas, então, é o processo, continuou.

Na sequência de postagens, a apresentadora compartilhou uma foto do hematoma em sua mão lamentando:

Toda roxa, e um emoji chorando.

Cirurgia pós-Carnaval

Luciana passou por um procedimento na última sexta-feira, dia 14, para uma correção de hérnia de disco cervical, segundo a equipe da apresentadora revelou.

Por meio de um comunicado compartilhado nas redes sociais de Luciana, a cirurgia ocorreu com êxito e sem intercorrências.

O procedimento foi realizado pela equipe do Dr. Alberto Gotfryd no Hospital Israelita Albert Einstein e transcorreu com êxito, sem intercorrências. Nesse momento, a paciente se encontra no quarto e já iniciou as sessões de fisioterapia, compartilharam.