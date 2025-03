Vizinhos, Bianca Bin e Lima Duarte tomam café da tarde juntos: Um brinde ao presente

Já pensou tomar um café da tarde de domingo com Bianca Bian e Lima Duarte? Os atores, que são vizinhos em Indaiatuba, no interior de São Paulo, surgiram juntos nas redes sociais enquanto dividiam um bolinho no último dia 16.

Ao postar um vídeo do momento, Bianca escreveu:

Domingo... Um brinde ao presente, ao aqui e agora, onde desfrutamos da companhia uns dos outros e celebramos as coisas boas da vida.

Vale lembrar que Lima e Bin trabalharam juntos no sucesso da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso, que foi ao ar em 2017.