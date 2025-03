Após paredão, madrugada do BBB25 tem análises do jogo e embate entre Aline, Eva e Renata

Na madrugada desta segunda-feira, dia 17, após a formação de um novo paredão, os ânimos na casa do BBB25 ficaram aflorados. Com indicações do líder, votos da casa, contragolpe e bate-volta, Eva, Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa estão na berlinda essa semana.

Aliás, nesse paredão, algo que já estava ficando claro para o brothers, só se concretizou: a divisão de grupos entre o Quarto Anos 50 e o Quarto Fantástico. Logo após a votação, Guilherme, o líder da semana, questionou a estratégia de votos dos gêmeos João Pedro, João Gabriel e Maike, que escolheram Dani como alvo.

- O maior embate de vocês hoje é Dani? Foram vocês que votaram nela?, questionou.

- Cada um faz seu jogo e faz o que acha que tem que fazer. Você faz o seu jogo e eu faço o meu. Você está reclamando da gente dar voto na Dani. De onde você está tirando isso?, rebateu João Gabriel.

- O Brasil olhando lá de fora, quem é o seu maior embate aqui dentro hoje?, perguntou Guilherme.

Renata e Eva, aliadas do Quarto Fantástico, que se juntaram na discussão, responderam que para elas, é Aline, o que deixou o pernambucano ainda mais confuso, já que as duas escolheram votar na Delma sem grandes motivos.

- É com a Aline, sim, mas eu também tenho estratégia. Nem tudo aqui é sobre o meu maior embate. Você tem que ser inteligente, afirmou Eva.

Foi a vez da própria Aline entrar na conversa e questionar as bailarinas afirmando que a estratégia delas no jogo é correr.

- Vocês estão gritando, está doendo meu ouvido. Vocês estão muito nervosas, gente. O que é isso? Estou muito preocupada com a saúde mental de vocês. Eu vim de um Monstro agora e não estou tão estressada quanto vocês. Isso, amor, respira. É porque vocês criticam e fazem igual, disse assim que Eva começou a rebater seus questionamentos.

- Abaixa o dedo! Estou gritando da mesma forma que você gritou comigo, respondeu Renata.

- Renata correu o jogo todo. Ficou em Vitória e Mateus até não dar mais! Renata, acorda, você tem que comer muito arroz e feijão! Peito você não tem, amor. Tem que sustentar, rebateu a policial.

Aline então começou a falar com Eva e não ouviu Renata, que entrou no meio da conversa e não deixou nenhuma das duas terminar de falar.

- Você está atrapalhando uma conversa que, para mim, é mais produtiva do que olhar para sua cara. Você está querendo palco, devolveu Aline.

No Quarto Anos 50, Delma e Guilherme analisaram as atitudes de Renata.

- Será possível que só eu que estou errada de não bater com o coração dela? Se todo mundo da casa desconfiou dessa sabonetagem dela? Precisou de mais de dois meses de jogo, sair, para vir com informações. Ela só bateu de frente com todo mundo porque estava imune, senão estava caladinha, porque corre toda vez, opinou Delma.