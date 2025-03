Após internação, Maria Guilhermina marca presença no aniversário do irmão caçula

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022.

Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos. Em 2023 e 2024, ela passou indo e voltando do hospital, enquanto continuava o tratamento.

No dia 16 de março, a pequena surgiu sorridente no aniversário de um ano de idade do irmão mais novo, Estevão. O pequeno ganhou uma festinha ao lado da família. No dia do aniversário do caçula, 2 de março, Guilhermina estava internada, tratando uma infecção. Essa foi a primeira vez que ela apareceu fora do hospital desde a sua segunda hospitalização no ano.