ING eleva de 4,6% para 4,7% projeção de crescimento do PIB da China em 2025

O ING elevou a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2025, de 4,6% para 4,7%. Em relatório, o economista Lynn Song atribui a revisão à sinalização de que as autoridades chinesas estão confiantes na estabilização da demanda interna e nos números positivos da atividade no primeiro bimestre do ano.

Conforme divulgou nesta segunda-feira (17) o escritório de estatísticas do país, o NBS, a produção industrial e o varejo chinês cresceram acima das previsões nos primeiros dois meses do ano.

"Incertezas significativas permanecem, mas sentimos que os riscos de alta e baixa estão aproximadamente equilibrados a partir desta nova previsão neste momento", diz Song, no relatório. "A China raramente falha em alcançar sua meta de crescimento, e esperamos que o apoio político continue a ser implementado para ajudar a compensar o impacto das tarifas no crescimento este ano."

O economista afirma cita que o programa de estímulos à demanda interna, anunciado pela China nesta segunda, deve contribuir para que o consumo "se recupere para um crescimento médio de um dígito em 2025".