Gracyanne Barbosa, Eva e Daniele Hypólito estão no paredão do BBB25

Votação liberada! Neste domingo, dia 16, rolou mais uma formação do paredão. Gracyanne Barbosa foi indicação direta pelo líder Guilherme. Se juntando a ela e Eva, que foi vetada de tentar fugir da berlinda, quem não fugiu na Prova Bate e Volta foi Daniele Hypólito.

Abrindo a noite de tensão na casa do BBB25, Tadeu Schmidt liberou Aline do monstro. Em seguida, João Gabriel, sem surpreender ninguém, imunizou João Pedro. Então chegou o momento do líder Guilherme mandar Gracyanne direto para o paredão.

O anúncio de que Renata não estava disponível para ser indicada não chocou os participantes. Partindo para a votação no confessionário, Eva e Daniele Hypólito foram as mais escolhidas. Voltando para os últimos detalhes antes da Prova Bate e Volta, depois do desempate de Guilherme entre a ex-ginasta e a sogra, Joselma, Gracyanne puxou João Gabriel para o paredão.

Antes de ir para a última disputa para fugir da berlinda, Vinícius vetou Eva de participar da prova. Em uma competição de sorte, quem se safou foi: João Gabriel.