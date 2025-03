Sob olhares de Neymar, Santos goleia Coritiba no Couto Pereira em preparação para o Brasileiro

Com Neymar assistindo da torcida, o Santos não tomou conhecimento do Coritiba no Couto Pereira e bateu o adversário paranaense por 4 a 1 na noite deste domingo, com gols de Tiquinho Soares (2), Zé Ivaldo e Deivid Washington. Jogando com equipes diferentes em cada tempo, o time de Pedro Caixinha mostrou consistência ofensiva na metade inicial e viu bons valores individuais na segunda etapa.

Eliminado do Campeonato Paulista e esperando pelo início do Brasileirão, o clube alvinegro aproveitou o amistoso para dar ritmo ao seu elenco e testar novas formações, especialmente com a chegada de reforços importantes, como Benjamín Rollheiser, um dos investimentos para 2025. O Coritiba, também fora da final de seu estadual, se prepara para a Série B.

O Santos abriu o placar logo aos dois minutos. Gabriel Bontempo entrou na área do Coritiba e foi "sanduichado" por Maicon e João Almeida. Pênalti. Tiquinho Soares foi para a cobrança e bateu forte no meio do gol para marcar. O time paranaense, no entanto, reagiu aos 15 e empatou com chute rasteiro da meia-lua de Nicolas Careca após saída de bola errada da equipe alvinegra.

Aos 29 minutos, Zé Ivaldo colocou os comandados de Pedro Caixinha novamente à frente. Soteldo cobrou escanteio no lado esquerdo para o segundo poste, o zagueiro subiu mais que todo mundo, venceu o goleiro Pedro Rangel, que saiu mal, e cabeceou para o fundo da rede. E o Santos ainda ampliou aos 41, novamente com Tiquinho Soares, que aproveitou um erro de Geovane na área adversária para cravar.

O Santos trocou praticamente o time inteiro para o segundo tempo, somente Rollheiser e Gabriel Veron, entre os 11 iniciais, não foram substituídos. E mesmo com uma equipe completamente diferente, era a equipe paulista que mais ameaçava marcar. O Coritiba tinha dificuldade, principalmente, para sair jogando na defesa.

E foi com essa pressão na zaga adversária que o clube alvinegro chegou ao quarto gol. Deivid Washington interceptou passe de Geovane na grande área e tocou por cobertura, com categoria, na saída de Pedro Rangel, decretando a goleada santista por 4 a 1.