Amor em família! Preta Gil se emociona em show do pai, Gilberto Gil

Deixando a emoção rolar solta... No último sábado, dia 15, rolou em Salvador, na Bahia, a estreia da turnê Gil - Tempo Rei, de Gilberto Gil. Na plateia, o astro recebeu fãs, amigos e familiares, como Preta Gil.

Durante a canção Drão, em que Gil fala sobre amor, caminhada da vida, força e esperança, Preta foi flagrada deixando as lágrimas rolarem. Vale lembrar que recentemente a cantora está lutando contra um câncer e passou pelo término do casamento no período.

Sempre rodeada de amigos, Preta compartilhou fotos com Lore Improta. A baiana curtiu o show de Gilberto coladinha no amado, Léo Santana, e mostrou ela dançando bastante nos Stories.